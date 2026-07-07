L’acuto di Righeschi scuote l’estate

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’onda di musica e spettacoli invade la cittadina, con gli eventi “Varchi d’estate” e “Varchi di stelle”. Da inizio luglio a metà agosto, le serate si susseguono tra concerti, proiezioni all’aperto e incontri culturali. La rassegna, che si svolge in diverse location, coinvolge artisti e pubblico di tutte le età, creando un calendario ricco di appuntamenti fino alla metà di agosto.

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Arezzo, 7 luglio 2026 – E’ partita la lunga estate montevarchina. Due mesi nel segno del divertimento tra “ Varchi d’estate ” “riveder le stelle” a Moncioni, e “Varchi di stelle” (8 e 9 agosto). La Capannina e Le Tofanari arrivano in centro (giovedì 9 luglio, dalle 18 a mezzanotte). Una serata speciale che porterà in città musica, food e divertimento firmati Fresko - la Capannina sull’Arno. Tra gli altri appuntamenti: i 25 anni all’Opera – David Righeschi (sabato 11 luglio, ore 21). Il tenore montevarchino David Righeschi, celebrerà venticinque anni di carriera ripercorrendo i brani che hanno segnato il suo percorso artistico. E poi Battisti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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