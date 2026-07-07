La Vespa compie 80 anni e diventa un libro da collezione firmato Assouline
La Vespa compie 80 anni e viene celebrata con un libro da collezione pubblicato da Assouline. Il volume ripercorre la storia del veicolo, simbolo di libertà e design italiano, dagli esordi nel dopoguerra fino ai giorni nostri. Il libro presenta fotografie d’epoca, dettagli tecnici e approfondimenti sulla produzione e l’evoluzione del modello. È disponibile in edizione limitata e numerata, destinata ai collezionisti e agli appassionati.
Negli ultimi ottant’anni pochi oggetti hanno attraversato il tempo con la stessa naturalezza della Vespa. Nata nel dopoguerra come risposta concreta all’esigenza di rimettere in movimento un Paese che ricominciava a vivere, è diventata molto più di un semplice mezzo di trasporto: un simbolo del design italiano, della libertà individuale e di uno stile di vita riconoscibile in tutto il mondo. Oggi, mentre celebra il suo ottantesimo anniversario, continua a rappresentare quella rara categoria di icone capaci di evolversi senza perdere la propria identità. Ottant’anni di un’icona italiana. La storia della Vespa inizia il 23 aprile 1946 a Pontedera, in un’Italia che cerca di lasciarsi alle spalle la guerra. 🔗 Leggi su Panorama.it
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