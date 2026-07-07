la vespa compie 80 anni e diventa un libro da collezione firmato assouline

Notizia in breve

La Vespa compie 80 anni e viene celebrata con un libro da collezione pubblicato da Assouline. Il volume ripercorre la storia del veicolo, simbolo di libertà e design italiano, dagli esordi nel dopoguerra fino ai giorni nostri. Il libro presenta fotografie d’epoca, dettagli tecnici e approfondimenti sulla produzione e l’evoluzione del modello. È disponibile in edizione limitata e numerata, destinata ai collezionisti e agli appassionati.