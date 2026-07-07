La terza stagione di Fallout è già in fase di produzione. La serie su Prime Video si distingue per il ritmo rapido, mantenendo la produzione attiva mentre molte altre serie in streaming richiedono anni per tornare con nuovi episodi. Questa continuità sta attirando l’attenzione degli spettatori, che apprezzano la regolarità e la costanza nel rilascio dei nuovi episodi. La serie conferma così la propria presenza nel panorama delle produzioni in streaming, senza lunghe pause tra le stagioni.

Mentre molte serie in streaming impiegano anni per tornare con nuovi episodi, Fallout continua a mantenere un ritmo produttivo che sta conquistando il pubblico. A pochi mesi dalla conclusione della seconda stagione, sono infatti già iniziate le riprese della stagione 3, un segnale che conferma la volontà di Prime Video di evitare le lunghe attese che spesso penalizzano le produzioni televisive moderne. La conferma è arrivata direttamente da Walton Goggins, interprete dell’iconico Ghoul, che ha pubblicato sui social una foto dal set accompagnata dalla frase: “Back in the saddle. Fallout Season 3”. Nell’immagine l’attore è impegnato nella fase di trucco, mentre altre foto mostrano gli stivali e la caratteristica fibbia della cintura del suo personaggio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La terza stagione di Fallout è già in lavorazione: la serie Prime Video continua a distinguersi

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FALLOUT 3 NEW VEGAS REMASTERED in arrivo

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