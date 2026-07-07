La star NBA Lebron James lavora duro in palestra durante la off season
Lebron James si allena intensamente in palestra durante l'off season, aspettando di conoscere la sua prossima squadra per la 24ª stagione NBA. L'ex stella dei Lakers si dedica con impegno agli allenamenti, senza ancora aver annunciato il nuovo team di appartenenza.
Il "king" Lebron James, ex stella dei Lakers, si allena duro aspettando di sapere la nuova squadra in cui giocherà la sua 24esima stagione NBA. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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The Best LeBron James and Steph Curry Highlights of the 2026 Season
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