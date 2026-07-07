Helen Mirren ha raccontato di aver riso senza capire le battute di un film di Zalone durante la prima visione. Ha anche detto di aver avuto difficoltà a comprendere la personalità della Regina Elisabetta durante un incontro, affermando di non aver afferrato molti dettagli su di lei. Da un lato, ci sono premi italiani come i David di Donatello, dall’altro, l’attrice manifesta interesse a lavorare con Zalone in un film.

Da una parte premi italianissimi come i David di Donatello, che l’hanno sempre un po’ snobbat0; dall’altra un’attrice del calibro di Helen Mirren che vorrebbe girare un film con lui. Checco Zalone divide critica e pubblico, ma Mirren non ha dubbi sulla possibilità di lavorare insieme: “Lo farei a occhi chiusi. Siamo diventati amici già prima del video La vacinada. A casa sua mi prepara un’ottima pizza. La prima volta che vidi un suo film, ridevo come una pazza senza capire una parola “. Lo ha raccontato al Corriere della Sera durante il Festival di Taormina, in una lunga intervista che è stata anche l’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La prima volta che ho visto un film di Zalone ridevo come una pazza senza capire una parola… Il mio incontro con la Regina Elisabetta? Non ho capito niente di lei come persona”: il racconto di Helen Mirren

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