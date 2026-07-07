La prima volta che ho visto il mare e altre letture

Qualcuno ha scritto che la prima volta che ha visto il mare si ricorda ancora. Per altri, invece, il mare è una presenza costante, parte della vita quotidiana. È il caso di chi è nato e cresciuto in una località di mare, dove il panorama marino è sempre stato sotto gli occhi. Questa differenza si riscontra tra chi vive vicino alla costa e chi la visita solo in estate.

Per alcuni il mare è un'impareggiabile gioia estiva, per altri il panorama quotidiano. Capita così, per esempio, se nasci e cresci a Scauri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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PRIMA VOLTA SULLA NEVE CON LE BAMBINE Non ce l'aspettavamo così...

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