Il 7 luglio 2026, a Faenza, è stata presentata una porta chiamata “Porta d’Europa”, creata localmente. La porta è stata attraversata dal Papa Leone XIV durante un evento pubblico a Lampedusa, immortalato in alcune immagini diffuse a livello internazionale. La porta è stata commissionata dal nipote di un noto editore italiano. La cerimonia ha coinvolto diverse persone e ha attirato l’attenzione dei media.

Faenza, 7 luglio 2026 – Le immagini di Leone XVI a Lampedusa hanno fatto il giro del mondo, mostrando il Pontefice mentre attraversa la monumentale Porta d’Europa. Quello che in pochi sanno è che quel simbolo internazionale di accoglienza e riflessione è nato interamente a Faenza, all’interno dei capannoni della storica Bottega d’Arte Ceramica Gatti. La storica bottega d’arte. Fondata nel 1928 da Riccardo Gatti e situata in Borgo Durbecco, la bottega faentina è da decenni un punto di riferimento dell’arte contemporanea internazionale, un luogo dove la sapienza artigianale si mette al servizio della creatività. Dai futuristi della prima ora... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La Porta d’Europa attraversata da Papa Leone XIV: nata e creata a Faenza. “Commissionata dal nipote di Arnoldo Mondadori”

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