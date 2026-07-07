La società finanziaria-tecnologica di Ravenna si è trasferita in un edificio storico di 1.500 metri quadrati in piazza Arcivescovado, all’angolo con via Canneti. L’immobile, acquistato da Bper, era stato in passato sede dell’Istituto San Paolo di Torino. La nuova sede si trova in un palazzo che risale a epoche passate, ora ristrutturato e pronto per accogliere le attività dell’azienda.

Una sede tutta nuova per la ravennate Fbs, la società finanziaria-tecnologica presieduta dall’avvocato Paolo Strocchi che si è spostata da piazza XX Settembre a piazza Arcivescovado, all’angolo con via Canneti, in un palazzo acquistato da Bper e in precedenza occupato dall’Istituto San Paolo di Torino. Si tratta di un edificio storico con una superficie utile di 1.500 metri quadrati tutto portato a nuovo e finemente ristrutturato. L’inaugurazione ufficiale avverrà il prossimo 9 luglio. "Si tratta di una proprietà prestigiosa – spiega Paolo Strocchi – che consente a tutti noi, che siamo una cinquantina a cui si aggiungono altrettanti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova sede di Fbs. Un edificio storico da 1.500 metri quadrati

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