La nuova maglia del Napoli racconta molto più di una semplice stagione

La nuova maglia del Napoli rappresenta un elemento distintivo della stagione e si inserisce in un contesto di continui cambiamenti nel calcio. La divisa, infatti, si distingue per dettagli e design specifici che la collegano alla storia del club. La presentazione ufficiale è avvenuta recentemente, senza riferimenti a eventuali sponsorizzazioni o collaborazioni esterne. La maglia è stata realizzata con materiali tecnici e si presenta come parte di un progetto di aggiornamento dell’immagine della squadra.

Il calcio è un multiverso che non smette mai di espandersi, e che si espande in tante direzioni diverse. Questo sviluppo perenne può piacere o non piacere, e va da sé che non piaccia a una buona maggioranza degli appassionati, ma non è che ci siano molte alternative: è sbagliato, ed è soprattutto molto ingenuo, credere che i giocatori, i club e le Federazioni siano delle entità secolari e immutabili. Eppure, eppure, c’è un oggetto che di fatto è riuscito a resistere, che è rimasto un vettore di storia, di tradizioni e di pura appartenenza, anche se nel frattempo il calcio si è inevitabilmente trasformato in un comparto di business, in un’industria dell’intrattenimento: la maglia da gioco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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