Libero si propone di offrire un percorso educativo che aiuta a superare il buio, inteso come difficoltà visive o esistenziali. La sua missione si basa sulla convinzione che, attraverso l’ascolto, il tatto e l’empatia, le persone possano sviluppare una percezione più profonda del mondo e di sé stesse. Il progetto mira a promuovere una comprensione che vada oltre la vista, valorizzando le capacità sensoriali e emotive spesso trascurate nel ritmo frenetico della vita quotidiana.

C’è chi attraversa il buio per necessità e chi, grazie a quel viaggio, impara a vedere meglio. Non con gli occhi, ma con qualcosa di più profondo. Con l’ascolto, con il tatto, con l’empatia, con quella parte invisibile dell’essere umano che spesso la frenesia del quotidiano lascia in ombra. Libero Tantimonaco da anni accompagna persone di ogni età dentro questa scoperta. Psicopedagogista, studioso, membro del direttivo dell’ Unione italiana ciechi e ipovedenti e cittadino attivo profondamente radicato a Monza, ha trasformato la propria esperienza personale in una straordinaria opera educativa. Non vedente dall’età di 23 anni, con gravi problemi alla vista già dalla prima infanzia, oggi è una figura molto apprezzata sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La missione educativa di Libero. La sfida di vedere oltre il buio: "Così esprimiamo ciò che siamo"

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