la manuel dance academy festeggia i 18 anni con un bronzo nazionale

Notizia in breve

La Manuel Dance Academy di Arezzo ha conquistato un bronzo al campionato nazionale, segnando un risultato importante nel suo diciottesimo anno di attività. La squadra ha partecipato alla competizione e si è classificata terza nella categoria di riferimento, portando a casa la medaglia. L'evento si è svolto il 7 luglio 2026, coinvolgendo diverse squadre provenienti da tutta Italia.