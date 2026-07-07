La Manuel Dance Academy festeggia i 18 anni con un bronzo nazionale
La Manuel Dance Academy di Arezzo ha conquistato un bronzo al campionato nazionale, segnando un risultato importante nel suo diciottesimo anno di attività. La squadra ha partecipato alla competizione e si è classificata terza nella categoria di riferimento, portando a casa la medaglia. L'evento si è svolto il 7 luglio 2026, coinvolgendo diverse squadre provenienti da tutta Italia.
Arezzo, 7 luglio 2026 – Un importante risultato sportivo impreziosisce l'anno del diciottesimo anniversario della Manuel Dance Academy di Arezzo. Ai campionati disputati nei giorni scorsi presso Rimini Fiera, la coppia formata da Marino Bernardini e Anna Cecchini ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo, classificandosi al 3° posto nella categoria 75 oltre B2 delle danze standard. Un piazzamento di assoluto valore, ottenuto al termine di una competizione di alto livello che ha visto confrontarsi coppie provenienti da tutta Italia. Un risultato che conferma il percorso di crescita dei due ballerini, allenati dal maestro Manuele Bracci, pluri campione di danze standard da anni impegnato nella formazione di atleti e appassionati con competenza, passione e professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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