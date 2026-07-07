La Loggia Meoni Mazzoni sostiene le associazioni
Nelle ultime settimane, nella sede della Loggia Meoni e Mazzoni, in via Luigi Muzzi, sono state consegnate pasta e acqua minerale a due associazioni di volontariato locali. La distribuzione è avvenuta direttamente ai rappresentanti delle organizzazioni che assistono cittadini in difficoltà. La Loggia ha sostenuto così le attività di queste associazioni, fornendo beni di prima necessità per il loro aiuto quotidiano.
Pasta e acqua minerale per le associazioni che aiutano i cittadini in difficoltà. Nelle scorse settimane, nei locali della Loggia Meoni e Mazzoni, in via Luigi Muzzi c’è stata la consegna da parte della Loggia a due associazioni di volontariato del territorio. Il Maestro venerabile Livio Benelli, insieme ai Dignitari della veneranda istituzione massonica pratese del Grande Oriente d’Italia, hanno consegnato tre pancali di pasta ed un pallet di acqua minerale all’associazione Cives ODV, e due pancali di pasta per la Conferenza montalese dell’associazione San Vincenzo de’ Paoli. Il dottor Benelli ha testimoniato l’impegno della massoneria... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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