la loggia meoni mazzoni sostiene le associazioni

Notizia in breve

Nelle ultime settimane, nella sede della Loggia Meoni e Mazzoni, in via Luigi Muzzi, sono state consegnate pasta e acqua minerale a due associazioni di volontariato locali. La distribuzione è avvenuta direttamente ai rappresentanti delle organizzazioni che assistono cittadini in difficoltà. La Loggia ha sostenuto così le attività di queste associazioni, fornendo beni di prima necessità per il loro aiuto quotidiano.