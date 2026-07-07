La Porsche 911 GT3 SC, nella versione Touring, ha eliminato l’ala posteriore. Ora, questa versione perde anche il tetto, mantenendo però le caratteristiche di guida e prestazioni. La vettura continua a funzionare a circa 9.000 giri, senza compromettere l’essenza sportiva. La modifica estetica non influisce sulle capacità tecniche, confermando la volontà di mantenere l’identità di modello ad alte prestazioni.

Con la Touring, la Porsche 911 GT3 aveva perso l’ala. Con questa SC perde anche il tetto. Ma non perde il senso. Anzi, forse lo trova in modo ancora più chiaro. Perché la GT3, nel tempo, è diventata una piccola gamma dentro la gamma. C’è la GT3 con l’ala, più esplicita, più da pista, più cattiva. C’è la Touring, senza alettone, più discreta, più stradale, più da intenditori. C’è la RS, che è un attrezzo da cordoli con la targa. E adesso c’è anche la GT3 SC, cioè la GT3 da guidare a cielo aperto. La domanda nasce spontanea: perché fare una GT3 cabrio? Perché la risposta è tutta lì dietro. Nel sei cilindri boxer aspirato di 4,0 litri, capace di 510 Cv, 450 Nm e 9. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La GT3 S/C perde il tetto, non la testa: la Porsche che canta a 9.000 giri

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