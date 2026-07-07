La bocciatura non è una risposta Ripensare il fallimento scolastico come evento educativo

Uno studente è stato bocciato in una scuola secondaria di secondo grado. La decisione ha suscitato reazioni tra studenti, genitori e insegnanti, evidenziando come la bocciatura rappresenti un momento difficile per chi la vive. La situazione ha portato a riflettere sulla percezione del fallimento scolastico, spesso considerato un evento negativo, e sulla necessità di rivedere il modo in cui si affrontano queste situazioni nel percorso formativo.

Ripetenza, bocciatura. Due parole che, nel lessico scolastico, sembrano appartenere alla normalità amministrativa, ma che nella vita di uno studente possono assumere il peso di una ferita. Dietro una non ammissione alla classe successiva ci sono storie profondamente diverse. C'è chi sa di non aver studiato, chi ha scelto di non impegnarsi e, in fondo, si aspetta quell'esito. Ma c'è anche chi ha lottato fino all'ultimo giorno di scuola, fino all'ultima interrogazione, convinto che il proprio impegno potesse bastare. E poi ci sono gli studenti che non arrivano neppure allo scrutinio finale, esclusi per il mancato raggiungimento del monte ore minimo di frequenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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