La Juventus sta preparando un nuovo incontro con gli intermediari per discutere del trasferimento di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. I dirigenti bianconeri vogliono accelerare le trattative e stanno definendo le strategie per rinforzare l’attacco. La trattativa si sta svolgendo nella fase più intensa dell’estate, con una decisione ormai presa dai vertici di procedere con l’affondo. Nessun dettaglio sui tempi o sui termini dell’accordo è stato ancora comunicato.

di Luca Fioretti Kolo Muani alla Juventus: si cerca l’affondo decisivo per l’attaccante in uscita dal Paris Saint-Germain, fissato un summit. I piani strategici per il potenziamento del reparto avanzato bianconero entrano ufficialmente nella fase più calda dell’estate, con una chiara e netta presa di posizione da parte dei vertici torinesi. Secondo quanto approfondito sulle colonne del quotidiano Tuttosport, la Juve prova ad accelerare per il ritorno di Randal Kolo Muani. Il centravanti francese rappresenta la primissima scelta per garantire gol e profondità al pacchetto offensivo. Tuttavia, i tempi stretti della sessione estiva impongono una decisa sferzata: i bianconeri non aspetteranno in eterno e intendono chiudere i giochi a stretto giro di posta per evitare pericolosi inserimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juventus, i bianconeri non aspetteranno in eterno: pronto un nuovo summit con gli intermediari

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Kolo Muani - Juventus: una situazione ASSURDA che poteva essere ANTICIPATA in ESTATE o al 1 GENNAIO!

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