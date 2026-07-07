Juventus Women primo contratto da professionista per Daria Rosso Alessia Cappelletti in prestito al Genoa

Da juventusnews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Daria Rosso ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus Women. Alessia Cappelletti è stata ceduta in prestito al Genoa. I due trasferimenti sono stati ufficializzati tramite comunicati ufficiali.

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di Francesco Spagnolo Juventus Women, primo contratto da professionista per Daria Rosso. Alessia Cappelletti si trasferisce in prestito al Genoa. I comunicati. Doppio movimento ufficiale in giornata per la Juventus Women. Nella mattinata odierna Daria Rosso ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi al club bianconero fino al 2029. Di seguito il comunicato ufficiale con i dettagli dell’accordo: « Daria Rosso ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus, con scadenza fissata al 30 giugno 2029. Si tratta del coronamento di un viaggio iniziato nel 2019: entrata nella famiglia bianconera fin dall’Under 11, Daria ha compiuto l’intero percorso nel settore giovanile, esordendo in Primavera a soli 15 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Santarella firma il primo contratto da professionista con le Juventus Women

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