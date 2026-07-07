La dirigenza dell’Inter sta preparando un’offerta per il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, nel tentativo di rafforzare la linea mediana della squadra. La trattativa è in fase di sviluppo, con l’intenzione di portare il calciatore in nerazzurro. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità o sui tempi dell’eventuale trasferimento. L’interesse verso Jones si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato finalizzate a migliorare le opzioni a centrocampo.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter si concentra sul potenziamento della linea mediana. L’obiettivo principale della dirigenza resta Curtis Jones, centrocampista di proprietà del Liverpool. Nonostante le complessità legate alla trattativa economica con il club inglese, i nerazzurri stanno preparando un ulteriore sforzo finanziario per portare il giocatore a Milano. Le motivazioni tattiche dietro l’interesse dei nerazzurri. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, la determinazione del club di viale della Liberazione nel non abbandonare la pista che porta al calciatore inglese si basa su ragioni prettamente tattiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jones è l’obiettivo: pronto l’assalto al Liverpool! Ecco il piano di Oaktree

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