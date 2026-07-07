Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon

Martedì, nel quarto di finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff con i punteggi di 7-5, 7-6, 6-3. La partita si è conclusa in meno di due ore e mezza, con Sinner che ha conquistato la semifinale dello Slam britannico, uno dei quattro tornei del Grande Slam. La vittoria consente all’italiano di avanzare tra i migliori quattro del torneo.

Martedì il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto in tre set (7-5, 7-6, 6-3) il tedesco Jan-Lennard Struff ai quarti di finale di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti, che nel maschile si giocano al meglio dei 5 set (quindi vince il primo che arriva a 3). Si è qualificato così per le semifinali che giocherà venerdì contro il vincitore della partita tra il canadese FélixAuger-Aliassime e il serbo Novak Djokovic. Si chiama Sandy, atlanti e cartine la segnalano tra Australia e Nuova Caledonia, ma un gruppo di ricercatori è andato a cercarla senza trovarla. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Le parole di Jannik Sinner al termine del match contro Struff: È un giocatore difficile da affrontare, merita tutto ciò che ha ottenuto sul campo e anche fuori è una persona eccezionale. Lui è entrato in campo meglio di me, poi sono entrato in partita, sono conten x.com

Il mio disegno a pastello del tennista Jannik Sinner a Wimbledon reddit

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