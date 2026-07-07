italia ritrovata la coppia dispersa sulle dolomiti

Una coppia di escursionisti di Ancona è stata ritrovata dopo essere scomparsa per quasi una settimana sulle Dolomiti Friulane. La ricerca, durata vari giorni, si è conclusa con il loro ritrovamento in buone condizioni. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalle forze dell’ordine e dai volontari della montagna. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i due escursionisti di Ancona dispersi per quasi una settimana sulle Dolomiti Friulane. La coppia è stata individuata all’alba di martedì 7 luglio in una zona impervia tra Cimolais, in provincia di Pordenone, e Domegge di Cadore, nel Bellunese. Provati dalla lunga permanenza in quota, senza viveri e con evidenti segni di disidratazione, i due sono stati trovati coscienti e in condizioni tali da poter essere recuperati in sicurezza. Il ritrovamento all’alba. L’avvistamento è avvenuto intorno alle 5.30 durante una ricognizione effettuata con un elicottero del Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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