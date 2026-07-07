Iran, in fiamme petroliera a Hormuz. Migliaia ai funerali di Khamenei

Notizia in breve

Una petroliera è andata in fiamme nello stretto di Hormuz dopo un attacco di origine sconosciuta. Non è il solo episodio di questo tipo registrato recentemente nella zona. Nel frattempo, si sono svolti i funerali di un alto esponente religioso, con migliaia di persone presenti. La situazione rimane tesa nella regione, con incidenti e cerimonie che attirano l’attenzione internazionale.