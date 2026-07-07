Iran in fiamme petroliera a Hormuz Migliaia ai funerali di Khamenei
Una petroliera è andata in fiamme nello stretto di Hormuz dopo un attacco di origine sconosciuta. Non è il solo episodio di questo tipo registrato recentemente nella zona. Nel frattempo, si sono svolti i funerali di un alto esponente religioso, con migliaia di persone presenti. La situazione rimane tesa nella regione, con incidenti e cerimonie che attirano l’attenzione internazionale.
Petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz dopo un colpo “sconosciuto”. E non è l’unico caso. Intanto proseguono i funerali di Khamenei. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Iran, in fiamme petroliera a Hormuz. Migliaia ai funerali di Khamenei
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