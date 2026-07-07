L'Inter mantiene l'interesse per il difensore della Roma, Gianluca Mancini, il cui rinnovo contrattuale con il club giallorosso non è ancora stato definito. La trattativa tra le parti sembra essere ancora in corso, senza annunci ufficiali o accordi raggiunti. La società nerazzurra segue da vicino la situazione, valutando eventuali sviluppi futuri.

di Alberto Petrosilli L’Inter continua a monitorare la situazione del difensore giallorosso Gianluca Mancini: il rinnovo con la Roma tarda ad arrivare. L’ Inter prosegue la propria strategia per rinforzare il reparto arretrato e, oltre al nome di Trevoh Chalobah, mantiene alta l’attenzione anche su Gianluca Mancini. Il centrale della Roma rappresenta da tempo uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza nerazzurra, che continua a seguire con interesse gli sviluppi della sua situazione contrattuale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il nodo principale riguarda infatti il rinnovo con il club capitolino. L’intesa definitiva non è ancora arrivata e questo lascia aperto, almeno teoricamente, uno spiraglio per eventuali pretendenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, Mancini resta un obiettivo: il rinnovo con la Roma è ancora in sospeso

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Mancini e il Rinnovo L'Inter Pronta a Intervenire

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Temi più discussi: Mancini-Roma, il rinnovo slitta ancora e l'Inter resta alla finestra: il difensore piace sempre ai nerazzurri; Dybala-Roma, countdown per l'annuncio. Ma Pellegrini e Mancini? Tutto tace, cresce la tensione; Mancini resta un’opzione: non tramonta l’idea! Si aspetta di capire il futuro con la Roma; Gianluca Mancini alla finestra: Roma sotto pressione, Inter osserva con attenzione il futuro del difensore.

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