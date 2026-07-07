L'Inter si avvicina all'acquisto di Khalaili dall’Union Saint-Gilloise, con una trattativa ormai in fase di chiusura. La società nerazzurra si mostra ottimista e ha ricevuto conferme da un dirigente, che ha espresso fiducia sulla buona riuscita dell’affare. Resta da definire l’accordo economico tra le due parti, ma il trasferimento sembra ormai prossimo.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri sono ottimisti: resta da definire la cifra finale con l’Union Saint-Gilloise per l’arrivo di Khalaili alla corte di Chivu. L’ Inter continua a lavorare per regalare a Cristian Chivu un nuovo rinforzo sulla fascia destra e il nome in cima alla lista resta quello di Anan Khalaili. L’esterno dell’ Union Saint-Gilloise è considerato il principale candidato per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, qualora dovesse concretizzarsi il cambio sulla corsia nerazzurra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter A fare il punto sulla trattativa è Fabrizio Romano, che ha confermato come i contatti tra i due club stiano proseguendo con grande fiducia da parte dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, cresce la fiducia per Khalaili: Romano conferma, trattativa sempre più vicina alla chiusura

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