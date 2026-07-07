Iniziata la ristrutturazione del PalaVinci
Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al PalaVinci, con un investimento di 150mila euro. L’intervento mira a risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua e allagamenti interni che si sono verificati negli ultimi mesi. La ristrutturazione è stata richiesta dalle società sportive locali, che hanno segnalato i danni causati dalle infiltrazioni. I lavori sono in corso e dovrebbero garantire la stabilità della struttura e la sicurezza delle attività sportive.
Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria del PalaVinci. L’opera, dal costo complessivo di 150mila euro, punta a eliminare definitivamente i gravi problemi legati alle infiltrazioni d’acqua e ai conseguenti allagamenti interni che, nei mesi scorsi, hanno sollevato le vibranti proteste delle società sportive locali. La tenuta idraulica del tetto era ormai compromessa da tempo. Il consigliere di maggioranza Alberto Mei è intervenuto sull’opera per sottolinearne l’importanza strategica: "I lavori di ristrutturazione del PalaVinci sono finalmente realtà – afferma –. Si tratta di un intervento atteso da anni, che non si... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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