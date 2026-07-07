iniziata la ristrutturazione del palavinci

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al PalaVinci, con un investimento di 150mila euro. L’intervento mira a risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua e allagamenti interni che si sono verificati negli ultimi mesi. La ristrutturazione è stata richiesta dalle società sportive locali, che hanno segnalato i danni causati dalle infiltrazioni. I lavori sono in corso e dovrebbero garantire la stabilità della struttura e la sicurezza delle attività sportive.