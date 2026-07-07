In 250 al Trofeo Festa dell' Unità di Ponte Buggianese

Oltre 250 podisti hanno partecipato all'8° Trofeo Festa dell'Unità di Ponte Buggianese, disputato l’8 luglio 2026. La gara, di 7,7 chilometri, ha visto una forte partecipazione durante le serate estive. La competizione si è svolta in modo intenso e numeroso, attirando appassionati di corsa provenienti dalla zona. La manifestazione ha confermato il suo ruolo come evento di riferimento per gli amanti del running locale.

Ponte Buggianese (Pistoia), 7 luglio 2026 – Le sere d'estate hanno un fascino particolare quando si riempiono di podisti. L'8° Trofeo Festa dell'Unità di Ponte Buggianese lo ha confermato ancora una volta, richiamando oltre 250 partecipanti che hanno dato vita ad una gara competitiva di 7,7 chilometri intensa e partecipata. La manifestazione, resa possibile grazie alla collaborazione tecnica della Montecatini Marathon e al patrocinio del Comune di Ponte Buggianese, continua a crescere e a conquistare il gradimento dei podisti, diventando uno degli appuntamenti più attesi del periodo estivo. https:www.lanazione.itmontecatinisporttrofeo-festa-dellunita-di-ponte-buggianese-le-foto-hf09crd5 Il successo dell'evento nasce da una formula semplice ma vincente: sport e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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