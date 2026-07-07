In 250 al Trofeo Festa dell' Unità di Ponte Buggianese

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oltre 250 podisti hanno partecipato all'8° Trofeo Festa dell'Unità di Ponte Buggianese, disputato l’8 luglio 2026. La gara, di 7,7 chilometri, ha visto una forte partecipazione durante le serate estive. La competizione si è svolta in modo intenso e numeroso, attirando appassionati di corsa provenienti dalla zona. La manifestazione ha confermato il suo ruolo come evento di riferimento per gli amanti del running locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ponte Buggianese (Pistoia), 7 luglio 2026 – Le sere d'estate hanno un fascino particolare quando si riempiono di podisti. L'8° Trofeo Festa dell'Unità di Ponte Buggianese lo ha confermato ancora una volta, richiamando oltre 250 partecipanti che hanno dato vita ad una gara competitiva di 7,7 chilometri intensa e partecipata. La manifestazione, resa possibile grazie alla collaborazione tecnica della Montecatini Marathon e al patrocinio del Comune di Ponte Buggianese, continua a crescere e a conquistare il gradimento dei podisti, diventando uno degli appuntamenti più attesi del periodo estivo. https:www.lanazione.itmontecatinisporttrofeo-festa-dellunita-di-ponte-buggianese-le-foto-hf09crd5 Il successo dell'evento nasce da una formula semplice ma vincente: sport e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

in 250 al trofeo festa dell unit224 di ponte buggianese
© Lanazione.it - In 250 al Trofeo Festa dell'Unità di Ponte Buggianese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trofeo Festa dell'Unità di Ponte Buggianese, lunedì la settima edizioneLunedì 6 luglio torna a Ponte Buggianese la settima edizione del Trofeo Festa dell’Unità.

Festa dell’Unità del PD di Roma, al via due settimane di incontri e dibattitiLa Festa dell’Unità del PD di Roma è iniziata ieri sera, aprendo due settimane di incontri e dibattiti.

trofeo festa in 250 al trofeoIn 250 al Trofeo Festa dell'Unità di Ponte BuggianesePonte Buggianese (Pistoia), 7 luglio 2026 – Le sere d'estate hanno un fascino particolare quando si riempiono di podisti. L'8° Trofeo Festa dell'Unità di Ponte Buggianese lo ha confermato ancora una v ... lanazione.it

Festa di sport, musica e colori al Trofeo Acsi Citta di ViterboFesta di sport, musica e colori al Trofeo ACSI Città di Viterbo di pattinaggio che si è svolto sabato 29 e domenica 30 presso il Centro sportivo parrocchiale Sacro Cuore a cui hanno partecipato circa ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web