Penny Italia ha aperto un nuovo punto vendita in Sicilia, portando il totale a 32 negozi nella regione. Otto di questi sono situati nella provincia di Catania. L’azienda ha dichiarato che il Sud Italia, con particolare attenzione alla Sicilia, rappresenta la priorità assoluta per futuri investimenti e aperture di nuovi punti vendita.

“Il nuovo negozio porta a 32 i punti vendita Penny Italia in Sicilia, 8 dei quali in provincia di Catania. Il Sud Italia, e in particolare la Sicilia, è la nostra priorità assoluta quando pensiamo ad ulteriori investimenti, anche prioritari. Qui vediamo un grande potenziale. L'impegno del nostro team, che ha permesso di costruire una collaborazione regionale davvero stretta con i nostri fornitori, con la comunità locale e con le autorità, ci rende orgogliosi”. Così Arnd Riehl, amministratore delegato Penny Italia, intervenendo oggi a San Giovanni La Punta, in Sicilia, all’inaugurazione del nuovo punto vendita in Viale Cristoforo Colombo angolo Via Morgioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Imprese: Riehl (Penny Italia), Sud Italia è nostra priorità negli investimenti

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