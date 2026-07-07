Il viaggio del principe Harry a Londra ha creato un po’ di scompiglio

Da ilpost.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il viaggio del principe Harry a Londra ha sollevato tensioni tra i duchi di Sussex e la famiglia reale. Comunicati contrastanti indicano che la riappacificazione non procede senza difficoltà. Lunedì 6, la presenza del principe ha attirato attenzione, ma non sono stati riportati incontri ufficiali o dichiarazioni ufficiali. La situazione resta incerta, con segnali di possibili divergenze tra le parti coinvolte.

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Una serie di comunicati contrastanti suggeriscono che la riappacificazione tra i duchi di Sussex e la famiglia reale non stia filando liscia Lunedì 6 luglio il principe Harry del Regno Unito è arrivato a Londra per promuovere gli Invictus game, una manifestazione sportiva che ideò nel 2014 per militari e veterani feriti, malati o con disabilità sviluppate durante il servizio. Harry, che attualmente vive in California con la famiglia, è rimasto solo una notte a Londra, per poi spostarsi a Birmingham per seguire la promozione dell’evento. Tuttavia il suo arrivo nella capitale – dove risiede la famiglia reale dalla quale si era staccato nel 2020, rinunciando ai suoi doveri ufficiali – ha generato un certo scompiglio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The daily mail broke the embargo and Harry and Meghans security was COMPROMISED!!

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