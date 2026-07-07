il sogno americano con orgoglio e guantoni sara vola a nashville

Sara si prepara a partire per Nashville, pronta a vivere un’esperienza di quattro anni. La partenza suscita in lei sentimenti contrastanti: entusiasmo e curiosità per il nuovo, ma anche paura e nostalgia per ciò che lascia alle spalle. La sensazione di un cambiamento importante si mescola con l’aspettativa di affrontare un percorso diverso, con l’obiettivo di crescere e mettersi in gioco. La partenza rappresenta un passo significativo verso un nuovo capitolo della sua vita.

PISTOIA Alla vigilia di una partenza importante la sensazione è quasi sempre la stessa. E non ha un nome preciso: porta in sé la curiosità e l’entusiasmo per il nuovo, ma anche un pizzico di paura e pure la nostalgia che già si sente quando la prospettiva è quella di mancare da tutto per quattro anni. Poi però c’è anche l’orgoglio di essersi conquistata un’opportunità. C’è tutto questo e di più nel cuore di Sara Badiani, 19 anni, neo-matura al Fedi-Fermi indirizzo informatico e a un passo dal riempire quella valigia che la porterà negli Stati Uniti. Dove non mancheranno i suoi guantoni. Perché Sara oltre che studentessa meritevole è anche calciatrice di talento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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