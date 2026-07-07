Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo medio del PUN, il riferimento principale per il costo dell’energia in Italia, si attesta a 0,1424 euro per kilowattora il 7 luglio 2026. L’andamento e le variazioni orarie del prezzo non sono state specificate.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia in Italia. Oggi, 7 Luglio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1424 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (6 Luglio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,09996 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,14403 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino, in particolare tra le 5:00 e le 6:00, mentre il picco massimo si è registrato nella fascia serale, tra le 21:00 e le 22:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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