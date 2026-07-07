il paradiso delle signore riapre le porte a riccardo guarnieri

Il Paradiso delle Signore ha riaperto le porte a Riccardo Guarnieri, interpretato da Enrico Oetiker. L’attore è stato protagonista nelle prime due stagioni della soap, ed ora il personaggio torna nel cast. La riapertura della soap coincide con il ritorno di Guarnieri, che aveva già avuto un ruolo nelle prime puntate della serie. La produzione ha annunciato il ritorno del personaggio senza ulteriori dettagli sulla trama.

Le porte de Il Paradiso delle Signore si riaprono per il giovane Riccardo Guarnieri. Interpretato da Enrico Oetiker, è stato presente nelle prime due annate della soap. Adesso il ritorno nell’undicesima stagione della serie di Rai 1, la nona in formato daily, che arriva a sei anni dall’uscita di scena e che porterà con sé un pizzico di mistero. Il Paradiso delle Signore: chi è Riccardo Guarnieri. Primogenito del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e della defunta Margherita, nonché fratello di Marta (Gloria Radulescu), Riccardo è il figlio ribelle della nota famiglia milanese. Incomincia a combinare una serie di guai quando... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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