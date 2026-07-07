Il nuovo Regolamento UE sui media è l'occasione per togliere la RAI alla politica e ridarla ai cittadini

Un senatore del Pd e membro della Commissione di vigilanza RAI ha annunciato le dimissioni insieme ad altri colleghi dell’opposizione. La decisione arriva in seguito all’approvazione del nuovo Regolamento UE sui media, che secondo i firmatari rappresenta un’occasione per ridurre l’influenza politica sulla RAI e restituire maggiore autonomia ai cittadini. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni specifiche delle dimissioni, né sui passaggi successivi previsti.

Fanpage.it pubblica l'intervento di Antonio Nicita, senatore del Pd e membro della Commissione di vigilanza RAI che, insieme ai colleghi di opposizione, ha rassegnato le dimissioni. Per il futuro della televisione pubblica in Italia c'è una norma fondamentale che ha già tracciato la rotta: l'EMFA, il nuovo regolamento europeo sulla libertà dei media. "Quello che l'Italia vedrà nello specchio dell'EMFA dipende, ora, soltanto da noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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