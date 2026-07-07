Il Napoli non ha effettuato acquisti durante il mercato di gennaio, includendo anche Dodò, che non sarà più un giocatore azzurro. La società si concentrerà principalmente sulla cessione di alcuni calciatori prima di considerare eventuali acquisti. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante la presentazione della maglia celebrativa per il centenario. La strategia adottata prevede un mercato di sola uscita, con nessun nuovo ingaggio annunciato fino a questo momento.

Un mercato in cui sarà prima doveroso e necessario cedere e poi, eventualmente, acquistare. De Laurentiis è stato più che chiaro ieri nel giorno della presentazione ufficiale della maglia del Centenario. Sono 23 gli esuberi da piazzare per far respirare il bilancio azzurro in sofferenza e solo dopo, qualora necessario, si potrà procedere a nuovi ingressi ( ma il patron ha detto che non dovrebbe essere acquistato nessuno ). Gila sfumato, Khalaili quasi: pure Dodò si allontana. Db Milano 10052026 – campionato di calcio serie A Milan-Atalanta foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Massimiliano Allegri Di conseguenza, sono sfumato Gila e Khalaili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli non compra nessuno, quindi sfuma anche Dodò: arriva il Como pigliatutto (Schira)

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Il mercato rallentato del #Napoli (prima si vende e poi si compra, con l’obiettivo anche di abbassare il costo complessivo) sorprende solo chi non voleva capire che con #Conte il club avrebbe vissuto un paio di anni al di sopra delle proprie possibilità. Vincend x.com

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