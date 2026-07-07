il milan ha beffato il napoli per gila ingaggio e commissioni altissime

Il trasferimento di Mario Gila dalla Lazio al Milan ha subito un rallentamento, nonostante fosse ormai vicino alla conclusione. La trattativa ha coinvolto un ingaggio elevato e commissioni molto alte, che hanno contribuito a questa fase di stallo. La società rossonera ha superato il Napoli nella corsa al difensore, ma l’accordo non è ancora stato finalizzato. La conclusione della trattativa resta in sospeso in attesa di ulteriori sviluppi.

La trattativa che dovrebbe portare Mario Gila dalla Lazio al Milan ha subito un lieve rallentamento proprio quando sembrava ormai vicina alla conclusione. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’operazione non è comunque a rischio: manca ancora l’intesa definitiva tra i due club, ma filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare presto alla fumata bianca. Nelle ultime ore, l’offerta recapitata alla Lazio da Alejandro Camaño, agente del difensore spagnolo, non avrebbe soddisfatto pienamente la dirigenza biancoceleste. Restano da definire alcuni dettagli dell’accordo, anche se la distanza tra le parti è considerata minima. Sul fronte dell’ingaggio, il Milan ha messo sul tavolo un contratto da 5 milioni di euro a stagione per il centrale spagnolo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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