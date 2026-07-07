Il Milan di Rúben Amorim si prepara a schierare un modulo 3-4-2-1, con due trequartisti dietro la punta centrale. La squadra ha messo nel mirino un giocatore della Bundesliga, considerato un talento chiave. La trattativa è in fase avanzata, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato. La strategia del club si concentra sull'inserimento di un nuovo elemento per rafforzare il reparto offensivo.

Nel nuovo Milan di Rúben Amorim, pronto a disporsi sul rettangolo di gioco con il marchio di fabbrica del 3-4-2-1, il ruolo dei due trequartisti che opereranno sotto la punta centrale diventerà l'autentico fulcro della manovra. Al momento, la rosa del Diavolo in quella specifica porzione di campo si trova in una condizione di ristrettezza numerica, potendo contare sulle sole geometrie e accelerazioni di Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Una coperta decisamente troppo corta per sostenere i ritmi di una stagione ad altissimi livelli, che impone ai vertici di Casa Milan la necessità di reperire sul mercato almeno un paio di alternative di assoluto spessore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il Milan di Amorim accende il mercato: nel mirino anche il gioiello della Bundesliga

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