C’è un sorriso che non consola, non rassicura, non promette nulla di buono. È un sorriso che paralizza i muscoli del viso, distorce i lineamenti in una smorfia innaturale e accompagna l’uomo verso la morte. Gli antichi lo chiamavano risus sardonicus, e la sua origine affonda le radici in uno dei rituali più inquietanti che la storia del Mediterraneo ricordi: il geronticidio praticato nell’isola di Sardegna, dove — secondo le testimonianze di storici greci e latini — gli anziani venivano uccisi dai propri figli nel momento in cui superavano i settant’anni di vita. Il rito che cancellava i vecchi: fonti storiche e testimonianze classiche. Non si tratta di una leggenda metropolitana né di una suggestione folcloristica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il geronticidio in Sardegna: il rituale che uccideva gli anziani e inventò il “riso sardonico”

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