Il Frecciarossa nel Cilento scompare e riappare senza preavviso, creando incertezza tra i passeggeri. La compagnia ferroviaria non garantisce costantemente la presenza del servizio, lasciando chi viaggia in sospeso tra conferme e cancellazioni. La situazione viene paragonata a un gioco di tre carte, dove la carta vincente sparisce e riappare sotto gli occhi dei passeggeri senza spiegazioni chiare. La compagnia non ha fornito comunicazioni ufficiali sulla continuità del servizio.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel Cilento il viaggio torna a essere un azzardo: treno c’è, treno non c’è, proprio come nel vecchio gioco delle tre carte che faceva sparire la carta vincente sotto gli occhi dei passanti. Questa volta, però, non si tratta di un trucco da strada, ma del Frecciarossa 9515 Milano– Sapri, il collegamento che avrebbe dovuto garantire continuità ai pendolari e sostenere la stagione turistica. Invece, il convoglio compare negli orari ufficiali e scompare al momento della prenotazione, lasciando il territorio in un limbo che sa di beffa. A denunciarlo è l’avvocato Matteo Marchetti, presidente del Codacons Campania: “ Probabilmente a qualcuno piace giocare alle tre carte, ma noi non amiamo giocare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Frecciarossa che scompare, Codacons: “Giocano alle tre carte”

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