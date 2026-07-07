La partita commemorativa dedicata a Igor Protti si svolgerà, ma non al San Nicola di Bari, bensì a Livorno, dove si giocherà prima. Per quanto riguarda Bari, invece, non sono ancora stati definiti dettagli sulla data o sulla sede dell’iniziativa. La decisione di spostare l’evento ha causato incertezza, senza ancora una data ufficiale per la partita nella città pugliese. Le organizzazioni coinvolte non hanno fornito ulteriori informazioni sulla pianificazione complessiva.

La partita in memoria di Igor Protti si farà, ma si giocherà prima a Livorno. Per Bari, invece, tutto ancora in alto mare. È questo il paradosso denunciato dall’ex biancorosso Massimiliano Tangorra, tra i promotori dell’iniziativa con l’associazione «Bari 93»: un’amichevole benefica pensata quando Protti era ancora in vita e che ora, dopo la sua scomparsa, si vuole portare avanti per devolvere l’intero incasso alla ricerca sul cancro. Il punto è diventato anche un altro: la disponibilità arrivata subito da Livorno e le difficoltà incontrate a Bari per utilizzare il San Nicola con i De Laurentiis. «A Livorno si sono già attivati e faremo sicuramente prima di Bari», dice Tangorra. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Igor Protti, nessuna risposta per la partita in sua memoria al San Nicola di Bari. «Si giocherà prima a Livorno»

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