Dopo la vittoria del Marocco contro il Canada con un punteggio di 3-0 a Houston, gruppi di tifosi marocchini sono scesi in strada nelle città europee, causando scontri e disordini. Le forze dell’ordine sono intervenute per contenere le manifestazioni, mentre le strade sono state bloccate e alcuni veicoli danneggiati. La tensione si è estesa a diverse aree, con le autorità che hanno rafforzato i controlli.

Dopo la qualificazione del Marocco ai quarti di finale del Mondiale americano, arrivata con un secco 3-0 contro il Canada a Houston, i battaglioni di “maranza” hanno riproposto lo stesso pessimo copione che da anni trasforma in trincee le principali città europee. Da Londra a Rotterdam, passando per i quartieri periferici e centrali di città italiane come Torino, Milano e Bologna, le strade vengono sempre messe a ferro e fuoco. Un problema serio che non si può archiviare come un semplice “eccesso di tifo”, ma che assomiglia più a una sfacciata dimostrazione di forza da parte di gruppi di ragazzi che rifiutano le regole della società civile. Specie nel capoluogo piemontese, dove il caos vero è scoppiato nel quartiere Barriera di Milano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I tifosi marocchini assaltano le città. E adesso a tremare è tutta la Francia

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FIFA World Cup 2026: Morocco Fans Clash With Police After Dramatic Win Over Netherlands | Watch

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