I tagli di capelli più attuali spaziano tra corto medio e lungo con un focus su linee pulite e texture naturali

Da amica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I tagli di capelli più diffusi sono corti, medi e lunghi, con linee pulite e texture naturali. Le tendenze attuali includono tagli pratici e versatili che combinano personalità e facilità di gestione. Si vedono lunghezze extra, caschetti grafici e frange, spesso rivisitati con dettagli moderni. Le proposte si adattano a diverse texture e preferenze, rinnovando classici senza stravolgerli.

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Le tendenze capelli puntano su tagli capaci di coniugare personalità, praticità e versatilità. Dalle lunghezze extra ai caschetti grafici, fino alle frange protagoniste, le proposte del momento reinterpretano grandi classici con dettagli contemporanei, adattandosi a texture ed esigenze diverse. Tra i look più richiesti spicca il Tinkerbell, un pixie morbido e leggero con frangia lunga, ciocche sfilate e movimento naturale, ideale per chi desidera un taglio corto ma delicato. L’ off-duty lob, invece, conferma il successo del caschetto lungo: sfiora le clavicole, presenta punte ammorbidite e leggere scalature, per un risultato naturale e facile da gestire. 🔗 Leggi su Amica.it

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