I pendolari che usano la navetta per raggiungere la trazione sono rimasti senza mezzi disponibili ieri mattina. La navetta, di solito frequentata, non era trovabile, lasciando molti senza collegamento. Chi era sull’Autostrada ha avuto maggiori possibilità di arrivare a destinazione. La stazione di Santa Maria Novella ha registrato code e confusione, con molti pendolari costretti a trovare alternative o attendere lunghe ore. La situazione ha evidenziato le difficoltà di mobilità in quella fascia oraria.

Italia divisa in due. Ma com’è andata alla stazione di Santa Maria Novella e sui viali? Ieri mattina si capiva che diversi pendolari del treno, poco pratici delle strade fiorentine, avevano optato per l’auto: sulle strade diversi automobilisti indecisi sulle direzioni, così come i parcheggi ancora più rari del solito, nonostante smart working e vacanze. Uno slalom, ma alla fine poche code. Almeno, non più del solito. Con grande sorpresa anche la T2-staffetta non è più piena del solito e non scende una grande folla né a Santa Maria Novella, né in piazza Libertà. Dentro la stazione invece c’è più gente ai tabelloni, sguardi spaesati, ma la situazione rimane ordinata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I pendolari in Libertà. Ma la navetta è introvabile: "Favorito chi era sull’Av"

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