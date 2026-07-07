i meme di trump gli invitati di taylor swift e gli indignati per niente

Negli ultimi sette giorni si sono susseguite diverse forme di indignazione, dai meme su figure pubbliche agli inviti di celebrità a eventi esclusivi, fino alle lamentele che si sono rivelate infondate o eccessive. La durata di queste reazioni varia da pochi minuti a diversi giorni, senza che si possa individuare un tema dominante. La varietà di motivi di protesta e di satira si alterna, creando un quadro di reazioni sociali con intensità e durata variabile.

Non riesco a decidere quale sia l’indignazione semipermanente (cioè: di durata variabile tra la mezz’ora e i tre giorni) più rilevante dell’ultima settimana, quindi credo che farò la pigra scelta di catalogarle e lasciare a voi la decisione. Certo, si rischia che venga fuori un mezzo plagio della “Qualcuno era comunista” di Giorgio Gaber, che però era almeno tragica come sapevano esserlo le ricognizioni di quando la società delle persone serie era un ricordo recente (è un brano di trentacinque anni fa). Questo elenco qui è solo malinconico, perché abbiamo troppo smarrito il senso del ridicolo per riuscire a concepire e narrare tragedie (se non si dà comico, non si dà neppure tragico). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Trump (Impersonator) Crashes Taylor Swift Wedding

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