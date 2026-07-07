I lefebvriani di Rimini | Più fedeli a messa dopo la scomunica

Un sacerdote che guida un gruppo di lefebvriani a Rimini ha dichiarato che, nonostante la scomunica, il numero di fedeli presenti alle messe sia aumentato. Ha aggiunto che il gruppo intende proseguire senza creare uno scisma, aspettando che le tensioni si calmino. Il sacerdote ha affermato di voler continuare la propria strada senza abbandonare le proprie convinzioni, mentre l’affluenza alle funzioni religiose si è registrata in crescita.

"Aspettiamo che l’uragano passi. E intanto continuiamo per la nostra strada. Ma non vogliamo assolutamente lo scisma". A dirlo è don Ludovico Sentagne, il presbitero che dal 2018 guida il Priorato della Madonna di Loreto, la ’casa’ dei lefebvriani a Rimini. Don Sentagne vive lì con altre 3 sacerdoti, i vicari don Luigi Moncalero, don Marco Laghi e padre Daniele Gianre, e 4 suore. Conosce molto bene il superiore della Fraternità San Pio X, il riminese don Davide Pagliarani (nella foto con don Ludovico Sentagne). Si è formato ed è stato tanti anni in servizio qui, nella piccola chiesa ricavata da un capannone a Spadarolo, don Davide, l’uomo della scisma, che ha sfidato Papa Leone ordinando la settimana scorsa a Ecõne – in Svizzera – 4 nuovi vescovi della comunità lefebvriana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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