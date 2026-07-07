Una coppia di Temptation Island è al centro di una voce secondo cui uno dei partner avrebbe già un'altra persona. L’indiscrezione circola mentre il programma è in corso, con le telecamere che seguono le dinamiche tra i partecipanti. Le informazioni non sono state confermate ufficialmente e riguardano una presunta relazione extraconiugale di uno dei due. La vicenda si aggiunge alle speculazioni che circolano sui protagonisti del reality.

Arriva un’indiscrezione su una coppia che sta partecipando a Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2026 è appena iniziato sul piccolo schermo, ma fuori dal villaggio continuano a moltiplicarsi indiscrezioni, rumor e presunte rivelazioni sui protagonisti del programma. Come accade a ogni edizione, le registrazioni di Temptation Island sono già terminate mentre il pubblico conosce solo una parte di quanto accaduto durante l’esperienza. Questo alimenta inevitabilmente la curiosità e rende ogni segnalazione un potenziale spoiler sul destino delle coppie. Nelle ultime ore, al centro dell’attenzione social sono finiti Andrea e Iris, protagonisti di una nuova indiscrezione rilanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - “Ha già un’altra”, bomba a Temptation Island: l’indiscrezione sulla coppia

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Temi più discussi: Non solo Gabriele e Sara, c'è un'altra coppia di Temptation Island 2026 che promette scintille; Temptation Island, Sabrina accetta il falò di confronto con Giovanni?; Tira più un pelo di figo che un carretto di brioches: la seconda puntata di Temptation Island 2026 - Vale Tutto; Temptation Island, Alessandra (in lacrime) chiede il falò, ma Rosario spiazza: Non sono pronto, che ho fatto di male?.

Ma si può piangere perché non si riceve un video? Ma l'hanno capito che ricevere dei video significa che c'è qualche avvicinamento a qualcun'altra? BOH! #temptationisland x.com

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