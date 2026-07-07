Guidare in Albania | pedaggi limiti di velocità alcol prezzo benzina Tutte le informazioni

In Albania, il costo della vignetta per i veicoli è obbligatorio e varia in base alla durata. I limiti di velocità sono di 50 kmh in città e 80 kmh fuori città. La legge vieta la guida con un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,0‰. Il prezzo della benzina è generalmente basso rispetto ad altri paesi europei. Per i viaggiatori è importante conoscere anche le regole sul trasporto di animali e i pedaggi autostradali.

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