GUIDA TV 7 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Notizia in breve

Stasera in televisione andranno in onda diversi programmi tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La programmazione include eventi di prima serata e fiction, con variazioni di orario e durata. La guida tv fornisce un elenco aggiornato delle trasmissioni in onda, indicando gli orari e i canali di riferimento. Non sono stati segnalati cambiamenti improvvisi o cancellazioni di programmi previsti. La giornata televisiva si svolge secondo i palinsesti ufficiali delle reti nazionali e satellitari.