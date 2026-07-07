GUIDA TV 7 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Stasera in televisione andranno in onda diversi programmi tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La programmazione include eventi di prima serata e fiction, con variazioni di orario e durata. La guida tv fornisce un elenco aggiornato delle trasmissioni in onda, indicando gli orari e i canali di riferimento. Non sono stati segnalati cambiamenti improvvisi o cancellazioni di programmi previsti. La giornata televisiva si svolge secondo i palinsesti ufficiali delle reti nazionali e satellitari.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 22:00 00:20 Svizzera-Colombia Notti Mondiali Calcio Talk Show Rai2 21:20 00:15 Storie al Bivio di Sera Premio Cimitile Talk Show Evento Rai3 21:15 23:15 Che ci Faccio Qui Il Cacciatore di Sogni Inchieste Talk Show Rete 4 21:35 23:55 Le Grandi Domande di Freedom new Confessione Reporter Doc. Inchieste Canale 5 21:50 23:35 Memories Tg5 Film Notiziario Italia 1 21:30 23:20 .e Alla Fine Arriva Polly Libera Uscita Film Film La7 21:15 23:40 The PeaceMaker Syriana Film Film Tv8 21:40 23:35 Money Road R Money Road R Reality Reality Nove 21:30 23:25 Valentina Persia: Ma Che Te Ridi?! Ex Show Film Elisa 4,50% Tommy 5,00% Lorenzo 5,10% L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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