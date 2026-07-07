Guida al precampionato di Serie A 2026 2027 | l' elenco completo dei ritiri e delle amichevoli

Notizia in breve

Durante il precampionato 20262027, l'Atalanta ha svolto il ritiro a Ciserano dal 13 al 26 luglio, con amichevoli il 2 agosto contro il Feyenoord e l'8 agosto contro lo Schalke 04. La squadra di Bologna ha invece effettuato il ritiro a Rio Pusteria-Valles dal 13 al 25 luglio.