Guerri Napoli dalla Turchia arriva l’australiano Jackson Thomas White

La Guerri Napoli ha annunciato l’arrivo di Jackson Thomas White per la stagione 2026-2027. L’atleta australiano, nato nel 1997, è un’ala di due metri che ha giocato nella massima serie turca con il Mersin. Ha vinto l’NBA con i Denver Nuggets, in una stagione simile a quella di Pinsoglio.

Ha vinto l’Nba coi Denver alla Pinsoglio. La Guerri Napoli ha annunciato l’ingaggio di Jackson Thomas White per la stagione 2026-2027. L’atleta australiano, classe 1997, è un’ ala di due metri reduce da un’esperienza nella massima serie turca con il Mersin. Nel proprio palmarès, il nuovo innesto della formazione partenopea può vantare il titolo di Campione Nba, avendo fatto parte del roster dei Denver Nuggets (non ha giocato) nella cavalcata trionfale del 2022-2023. Il percorso cestistico di White prende il via in patria con i Cairns Taipans, prima del trasferimento negli Stati Uniti in uno dei più prestigiosi programmi dell’Ncaa, quello della Duke University. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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