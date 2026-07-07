Un attaccante ha firmato con la squadra, segnando il primo acquisto del club in questa sessione di mercato. L’operazione è stata coordinata dall’allenatore e dal direttore generale, che avevano lavorato in modo riservato. La società ha ufficializzato l’ingaggio di Gaddini, che si aggiunge alla rosa in vista del campionato di serie C. La trattativa si è conclusa con successo e l’attaccante è ora a disposizione del tecnico per la stagione in corso.

CALCIO SERIE C Il lavoro sotto traccia dell’allenatore Paolo Indiani e del direttore generale Filippo Vetrini nel campionato di serie C comincia a dare I primi frutti. In casa biancorosssa, infatti, è arriavto il primo acquisto. Si tratta dell’attaccante Mattia Gaddini (foto), classe 2002 nato a Lucca, giocatore talentuoso e di qualità, il cui curriculum parla di 90 presenze in Serie C, 40 presenze in Serie D, 32 gol e15 assist. Nel suo percorxo (mister Indiani lo conosce bene) l’attaccante, alto 1,75,di piede destro, ma che preferisce giocare sul lato sinistro del fronte offensivo, nella passata stagione ha indossato la maglia del Carpi e del Cittadella; in precedenza Gaddini ha giocato nel Pontedera, nell’Arezzo, nel Borgosesia e nel Sestri Levante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone, il primo ’colpo’. È l’attaccante Gaddini

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