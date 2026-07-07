Il procuratore di Napoli ha annunciato una conferenza stampa dopo la circolare del Consiglio superiore della magistratura, che limita le comunicazioni ufficiali. Durante l'incontro, ha descritto un'operazione contro un'organizzazione criminale coinvolta in riciclaggio e autoriciclaggio, con il sequestro di beni per milioni di euro. La conferenza è stata definita “sperimentale” e ha illustrato i dettagli dell'operazione appena conclusa.

Ha parlato di «una conferenza stampa sperimentale dopo la circolare del CSM» il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, per illustrare un'operazione contro i Casalesi per riciclaggio e autoriciclaggio, con sequestro di beni per milioni di euro. «Da anni vedo questa visione restrittiva dell'informazione e la possibilità di informare le persone - ha aggiunto il capo della Procura partenopea - non è un fatto solo di adesso, è già dalla riforma Orlando in avanti che c'è questa difficoltà. L'anno scorso, due anni fa, il ministro Nordio parlava in Parlamento, ha usato il termine autosputtanamento e gli ho detto: fatemi un... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Gratteri e la circolare del Csm: visione troppo restrittiva dell'informazione, la gente ha il diritto di sapere

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