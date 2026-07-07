Le graduatorie ATA con almeno 24 mesi di servizio sono state pubblicate negli Uffici scolastici provinciali di tutta Italia. Le liste riguardano il personale con esperienza nei ruoli di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. I candidati hanno dieci giorni di tempo per presentare eventuali reclami o osservazioni. La pubblicazione è aggiornata al 7 luglio.

Le graduatorie ATA 24 mesi stanno uscendo in questi giorni negli Uffici scolastici provinciali di tutta Italia. Riguardano il personale che ha maturato almeno 24 mesi di servizio nei profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. Si tratta, per ora, di elenchi provvisori: prima di diventare definitivi devono passare al vaglio di eventuali reclami presentati dagli interessati. Chi nota un errore nel proprio punteggio o nella propria posizione ha una finestra temporale precisa per farsi sentire, e conoscerla bene evita di perdere l'occasione di correggere la propria posizione in vista dell'anno scolastico 202627. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Graduatorie ATA 24 mesi: ecco le graduatorie provvisorie, 10 giorni per i reclami [Aggiornato al 7 Luglio]

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ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

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