Graduatorie ATA 24 mesi Allegato G | come scegliere e ordinare le 30 scuole?

Gli aspiranti al personale ATA possono compilare l’Allegato G fino al 13 luglio 2026 per indicare le 30 scuole preferite. Le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi sono in fase di pubblicazione da parte degli Uffici scolastici provinciali. Questa procedura consente di scegliere e ordinare le scuole in cui chiedere l’inserimento nelle graduatorie di istituto di prima fascia, utilizzate per le supplenze.

Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi. Intanto gli aspiranti, fino al 13 luglio 2026, possono compilare l’Allegato G per scegliere le scuole in cui chiedere l’inserimento nelle graduatorie di istituto di prima fascia, utilizzate per le supplenze del personale ATA. Sul tema è intervenuta Cristina Dal Pino, Anief, in diretta su Orizzonte Scuola, rispondendo ai dubbi degli utenti. L’Allegato G non riguarda le immissioni in ruolo. La sua funzione è diversa: consente agli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi di indicare le istituzioni scolastiche dalle quali potranno essere convocati per le supplenze da graduatorie di istituto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: come fare la domanda passo dopo passo

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